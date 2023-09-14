Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Dominik Livakovic ve Sebastian Szymanski gelişmesi!
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de gözler Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak olan Antalyaspor maçına çevrildi. Sarı-lacivertlilerdeki bir diğer gelişme ise Dominik Livakovic ve Sebastian Szymanski ile ilgili yaşandı. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Mutlak şampiyonluk hedefleyen ve 6 numara takviyesiyle transfere nokta koymayı hedefleyen sarı-lacivertliler, hareketli bir yaz transfer dönemi geçirdi.
Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred ve Cengiz Ünder gibi birçok yıldızı renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerin en çok konuşulan transferlerinden ikisi de Dominik Livakovic ve Sebastian Szymanski oldu.