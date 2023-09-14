SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de Dominik Livakovic ve Sebastian Szymanski gelişmesi!

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'de gözler Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak olan Antalyaspor maçına çevrildi. Sarı-lacivertlilerdeki bir diğer gelişme ise Dominik Livakovic ve Sebastian Szymanski ile ilgili yaşandı. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 14.09.2023- 20:59