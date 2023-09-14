Transfer döneminde adından söz ettiren Fenerbahçe, son günlere girilirken hamlelerine devam ediyor.
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! İsmail Kartal biletini kesti
Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Fenerbahçe'de hareketlilik devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın gelecek planlarında yer almayan o isimle yol ayrımına gidiliyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda harekat sürüyor.
Sarı-lacivertlilerde deneyimli çalıştırıcının gelecek planlarında yer almayan o ismin bileti kesildi. İşte detaylar...