Fenerbahçe, Tredyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertlilerde hazırlıklar tam gaz devam ediyor.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü Bitexen Antalyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.

Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının yapıldığı antrenmanın, çift kale maçla devam ettiği aktarıldı. İdmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.