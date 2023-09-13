Fenerbahçe Süper Lig'de şampiyonluk istiyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe yeni 6 numarasını İngiltere'de buldu! 15 milyon Euro'luk yıldız
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe, transfer döneminin bitimine az zaman kala atağa kalktı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın isteği üzerine 6 numara transferi için kollarını sıvayan yönetim aradığını futbolcuyu İngiltere'de buldu. (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)
Aynı zamanda sarı-lacivertliler, Konferans Ligi Kupası'nı da kazanmak istiyor.
Buna göre hamleler yapan Kanarya, İsmail Kartal'ın isteği doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.