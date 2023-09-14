TRANSFER HABERİ - Bu isimler çok konuşuldu! İşte Fenerbahçe'nin 6 numara adayları

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kadar çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yaptığı takviyelerler dikkatleri üzerine çekti. Ancak kurmaylar 6 numara bölgesine hattına henüz takviye yapmadı. Yaz transfer dönemi bitmeden kadrosunu fırsat transferi ile güçlendirmeyi düşünen sarı-lacivertli ekip harekata devam ediyor. Şu ana kadar ise birçok yıldız oyuncunun adı Fenerbahçe ile anıldı. İşte Fenerbahçe'nin listesindeki dünya yıldızları... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 14.09.2023- 10:05