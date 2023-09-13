6 numara bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, arayışlarını hızlandırdı.
TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe istiyordu! Braga'dan Al Musrati kararı
Transfer döneminde kadrosuna kattığı ve gönderdiği futbolcularla adından söz ettiren Fenerbahçe'de tek gündem 6 numara transferi... Sarı-lacivertliler Braga forması giyen Al Musrati'yi renklerine bağlamak isterken, Portekiz ekibi transferle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Birçok transferle yeni sezona giren sarı-lacivertliler, son bir oyuncuya imza attırarak kadrosunu tamamlayacak.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporuna göre hareket eden yönetim, 6 numara mevkisinde hata yapmak istemiyor.