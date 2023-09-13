SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Kerem Baki, Orkun Yurttaş, Münevver Özemre

ÇBK MERSİN: Iagupova 31, Kiss 8, Cornelius 2, Studer 4, Melis Gülcan 15, Sinem Ataş 8, Hollingsworth 8

FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG: Sevgi Uzun 9, Alperi Onar 17, Meesseman 14, Anderson 14, Tilbe Şenyürek 8, Merve Aydın 2, Laksa 10

1'İNCİ PERİYOT: 23-15

DEVRE: 41-29

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-48

ÇBK Mersin, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında sahasında konuk ettiği Fenerbahçe Alagöz Holding'i 76-74 mağlup etti. Mücadelenin en skorer ismi ÇBK Mersin'de 31 sayı kaydeden Alina Iagupova oldu.