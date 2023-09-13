SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Kerem Baki, Orkun Yurttaş, Münevver Özemre
ÇBK MERSİN: Iagupova 31, Kiss 8, Cornelius 2, Studer 4, Melis Gülcan 15, Sinem Ataş 8, Hollingsworth 8
FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG: Sevgi Uzun 9, Alperi Onar 17, Meesseman 14, Anderson 14, Tilbe Şenyürek 8, Merve Aydın 2, Laksa 10
1'İNCİ PERİYOT: 23-15
DEVRE: 41-29
3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-48
ÇBK Mersin, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında sahasında konuk ettiği Fenerbahçe Alagöz Holding'i 76-74 mağlup etti. Mücadelenin en skorer ismi ÇBK Mersin'de 31 sayı kaydeden Alina Iagupova oldu.
ÇBK Mersin - Fenerbahçe Alagöz Holding: 76-74
Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin ilk haftasında ÇBK Mersin sahasında Fenerbahçe Alagöz'ü 76-74 mağlup etti.
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 13.09.2023- 22:09
SALON: Servet Tazegül