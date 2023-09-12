Ünlü gazeteci açıkladı! Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız ismi istiyordu ama...

Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, fırsat transferi için vites yükseltti. Orta sahaya takviye yapmak isteyen ezeli rakipler aynı oyuncu için görüşmelerine devam ediyor. Ancak Ünlü İtalyan gazeteci kötü haberi verdi. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)