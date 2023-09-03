Fenerbahçe, bu sezon 13 yeni ismi kadrosuna katarak ilk 11'ini neredeyse sil baştan yarattı.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den 6 numara operasyonu! Galatasaray da istiyordu
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı lacivertlilerin tüm konsantrasyonu 6 numara transferi. Bu doğrultuda görüşmelerini sürdüren Kanarya, Galatasaray'ın da istediği yıldız için temaslarını sıklaştırdı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe, bu sezon 13 yeni ismi kadrosuna katarak ilk 11'ini neredeyse sil baştan yarattı.
Sarı-lacivertliler, orta sahaya yapacağı transferle perdeyi kapatmak istiyor.
Fotomaç'ın haberine göre, listenin en tepesindeki o 6 numara belli oldu.