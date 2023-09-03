TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den 6 numara operasyonu! Galatasaray da istiyordu

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı lacivertlilerin tüm konsantrasyonu 6 numara transferi. Bu doğrultuda görüşmelerini sürdüren Kanarya, Galatasaray'ın da istediği yıldız için temaslarını sıklaştırdı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 03.09.2023- 06:40