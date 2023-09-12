Rade Krunic'ten Fenerbahçe kararı! Transfer...

Fenerbahçe orta saha transferini bitirmek için vites artırdı. Yönetim, transfer listesindeki adaylarla görüşmelerine tüm hızıyla devam ediyor. Bu doğrultuda Kanarya'nın transferi için en çok uğraş verdiği isimlerden biri de Milan forması giyen Rade Krunic'ti. 29 yaşındaki yıldızın sarı lacivertlilerle ilgili kararı netleşti. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)