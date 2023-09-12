Fenerbahçe için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Fenerbahçe'den Eljif Elmas bombası! Geri dönüyor
Bu sezon transferde nokta atışı hamleler yapan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor. Transferin son günlerinde birçok isimle görüşmelerini sürdüren Kanarya, eski yıldızı Eljif Elmas'ı kadrosuna katmak için devreye girdi. İşte gündem yaratan transfer haberinin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, transfer dönemiminin bitmesine az bir süre kala önemli fırsatları değerlendirmek istiyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın listesine göre hareket eden yönetim, kadrosuna son şeklini vermek için harekete geçti.