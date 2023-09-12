Geçtiğimiz sezon başında 2 milyon euro bonservis bedeliyle Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu Emre Mor için sarı-lacivertli takıma transfer teklifleri geliyor.
Fenerbahçe'de transfer kararı! Takımdan ayrılmayacak
Fenerbahçe'de takımdan gidecek futbolcularla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde yolların ayrılacağı konuşulan o yıldız hakkında karar verildi. Yönetim o ismi kadroda tutma kararı aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Son olarak Adana Demirspor'un Emre Mor'a ilgisi olduğu iddia edilmişti.
Fotomaç'ın haberine göre Fenerbahçe, Emre Mor'u takımdan göndermeyi düşünmüyor.