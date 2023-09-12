Fenerbahçe'de transfer kararı! Takımdan ayrılmayacak

Fenerbahçe'de takımdan gidecek futbolcularla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde yolların ayrılacağı konuşulan o yıldız hakkında karar verildi. Yönetim o ismi kadroda tutma kararı aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.09.2023- 08:53