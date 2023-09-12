Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile sezona hızlı bir giriş yaptı.
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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Sarı-lacivertlilerde gözler 6 numara transferine çevrildi. Sarı-lacivertlilerde bu noktada gündeme Porto'da forma giyen yıldız isim geldi. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile sezona hızlı bir giriş yaptı.
Sarı-lacivertliler, ligde ve Avrupa'da oynadığı 9 resmi maçı da kazandı.
Özellikle yeni transferler bu maçlarda gösterdikleri performanslarla göz doldurdu.