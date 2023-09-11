Transferin hareketli takımlarından Fenerbahçe'de operasyonlar tüm hızıyla sürüyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de büyük kriz! Sözleşmeleri feshedilebilir
Fenerbahçe'de takımdan ayrılması planlanan futbolcularla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde 4 isimle vedalaşılması beklenirken, sözleşme feshine de gidilebilir. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 11.09.2023- 11:01
Fotomaç'ın haberine göre sarı-lacivertliler, kadrosuna önemli isimleri katarken takımdan göndermek istediği isimleri de belirledi.
Fenerbahçe yönetimi Luan Peres, Samet Akaydin, Nazım Sangare ve Burak Kapacak'ı kiralık ya da bonservisleriyle göndermek istiyor.