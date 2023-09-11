TRANSFER HABERİ - Avrupa devleri peşinde! Fenerbahçe yıldız isimde ısrarcı

Fenerbahçe, milli arada çalışmalarını sürdürüyor. Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen sarı-lacivertli ekip dikkat çeken transferlere imza attı. Yönetim, transfer dönemi kapanmadan bir yıldız daha kadroya ilave etmeyi düşünüyor. Ancak Avrupa'nın önde gelen kulüpleri Fenerbahçe'ye rakip oldu. İşte haberin detayları... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)