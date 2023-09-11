Fenerbahçe'de transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalar sürüyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İsmail Kartal o yıldızı istemedi! Flaş gelişmeyi açıkladılar
Fenerbahçe'de transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala flaş bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal'ın, o yıldızın transferini istemediği ortaya çıktı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı lacivertliler özellikle orta saha transferine yoğun mesai harcıyor.
Yönetim listesindeki adaylarla sürekli olarak iletişim halinde.