Süper Lig'de geride kalan 4 haftanın ardından bir maç eksiğiyle ligde lider olan Fenerbahçe taraftarı önünde Antalyaspor'u konuk edecek.
Son dakika: Fenerbahçe'de Andre Gomes gelişmesi! Sarı-lacivertlilere önerildi
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de 6 numara arayışı kapsamında kulübe sürpriz bir öneri geldi. Sarı-lacivertlilere Everton'ın orta saha oyuncusu Andre Gomes önerildi. İşte son gelişmeler...
Sezona yıldız transferlerle flaş bir giriş yapan sarı lacivertliler, 6 numara transferiyle birlikte transferi noktalandırmayı hedefliyor.
Bu sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Fenerbahçe'de İsmail Kartal yönetime 6 numara için istediği isimlerin listesini sundu.