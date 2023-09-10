Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü evinde Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sevinci!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sarı-lacivertlilerde, UEFA Konferans Ligi'nde Twente ile oynanan rövanş maçında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu'dan sevindiren haber geldi. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertiler günün ikinci antrenmanını da akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idmanın ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı.