Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Fenerbahçe'den fırsat transferi! Yıldız isim bedavaya gelecek
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezona bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. 6 numara transferi için birçok isimle temas halinde olan sarı-lacivertliler, transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala fırsat transferi peşinde... Bu doğrultuda girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Takımı İsmail Kartal'a emanet eden sarı-lacivertliler, sezona bomba gibi bir giriş yaptı.
Şu ana kadar 9 resmi maça çıkan Kanarya, 9 maçta da sahadan galip ayrılmayı başardı.