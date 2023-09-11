Fenerbahçe'den fırsat transferi! Yıldız isim bedavaya gelecek

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sezona bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. 6 numara transferi için birçok isimle temas halinde olan sarı-lacivertliler, transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala fırsat transferi peşinde... Bu doğrultuda girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.09.2023- 06:40