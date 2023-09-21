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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Fenerbahçe maçını izledi! Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe - Nordsjaelland maçını takip etmek için Ülker Stadı’na geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi) Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 21.09.2023- 20:10









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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe - Nordsjaelland müsabakasını takip etmek için Ülker Stadı'na geldi.



Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında sahasında Danimarka ekibi Nordsjaelland ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da müsabakayı takip etmek için Ülker Stadı'na geldi. Stada ulaşan Bakan Bak, beraberindeki heyet ile müsabakayı takip edeceği protokol tribününe geçti.

