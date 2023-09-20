UEFA ÜLKE PUANI: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde geri döndü! İşte ülke puanı sıralamasında son durum

UEFA ÜLKE PUANI | Avrupa'daki temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yoluna gruplardan devam ediyor. Bu hafta takımlar ilk maçlarına çıkacak. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile karşılaşacak. Konferans Ligi'nde ise Fenerbahçe ile Nordsjaelland, Beşiktaş ile Club Brugge mücadele edecek. Temsilcilerimiz ilk maçlarına çıkmadan önceki UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.09.2023- 10:47 Güncelleme Tarihi: 20.09.2023- 21:44