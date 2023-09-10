Transfer döneminin sona ermesine sayılı günler kala Fenerbahçe çalışmalarını sürdürüyor...
TRANSFER HABERİ: İsmail Kartal onay verdi! Fenerbahçe'ye yıldız orta saha geliyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Orta saha mevkisine yoğunlaşan sarı-lacivertliler birçok yıldız için girişimlerde bulundu. Kanarya sonunda aradığı yıldızı buldu. İsmail Kartal onayı verdi, futbolcunun kulübüyle temaslar başlandı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalini artırmak isteyen sarı-lacivertliler buna göre hamle yapıyor.
Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred, Cengiz Ünder gibi birçok yıldızı kadrosuna katan Kanarya, transferde dur durak bilmiyor.