Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe yönetiminin daha önce de gündemine gelen Uruguay Ligi ekiplerinden Liverpool forması giyen 20 yaşındaki ön libero Fabricio Diaz için yeniden harekete geçtiği ve Uruguaylı futbolcunun kulübü ile temaslara başladığı öğrenildi.