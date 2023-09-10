F.Bahçe'ye yıldız orta saha geliyor!
F.Bahçe'den İngiltere çıkarması! Dünya yıldızı...
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F.Bahçe'den İngiltere çıkarması! Dünya yıldızı... F.Bahçe'den İngiltere çıkarması! Dünya yıldızı... 23:38
G.Saray'a Dortmund'un yıldızı geliyor! G.Saray'a Dortmund'un yıldızı geliyor! 23:28
F.Bahçe'ye yıldız orta saha geliyor! F.Bahçe'ye yıldız orta saha geliyor! 22:55
F.Bahçe'de Antalyaspor maçı mesaisi F.Bahçe'de Antalyaspor maçı mesaisi 22:35
Onuachu Trabzon'da! Onuachu Trabzon'da! 22:33
F.Bahçe stadının ismi değişti! F.Bahçe stadının ismi değişti! 22:10
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Kartal'ın istediği yıldız isim kararını verdi! Kartal'ın istediği yıldız isim kararını verdi! 22:10
Beşiktaş'tan 10 numara operasyonu! Beşiktaş'tan 10 numara operasyonu! 22:10
G.Saray Pogba'dan vazgeçmiyor! G.Saray Pogba'dan vazgeçmiyor! 22:10
F.Bahçe'den ters köşe! Orta saha derken... F.Bahçe'den ters köşe! Orta saha derken... 22:10
Beşiktaş'ta bomba iddia! Beşiktaş'ta bomba iddia! 22:10
G.Saraylı yıldızlar A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı! G.Saraylı yıldızlar A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı! 22:09
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