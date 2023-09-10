İsmail Kartal yönetiminde sezona bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Fenerbahçe'den iki bomba! Transferde mutlu son yakın
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: 2023/2024 sezonu için transfer çalışmalarını büyük ölçüde tamamlayan Fenerbahçe'de gündem orta saha transferi... 6 numara takviyesi yaparak transfere nokta koymayı hedefleyen sarı-lacivertliler, iki yıldızdan birini renklerine bağlamaya hazırlanıyor. İşte o isimler ve detaylar... (FB spor haberi)
Bu sezon çıktığı 9 resmi maçın hepsini kazanan sarı-lacivertlilerde gündem transfer...
Yaz transfer döneminde Edin Dzeko ve Dusan Tadic başta olmak üzere birçok yıldızı renklerine bağlayan yönetim, orta saha takviyesi için kolları sıvadı.