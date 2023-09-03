TRANSFER HABERLERİ: Bütçe çalışması yapıldı! Fenerbahçe 4 yıldızdan birine imza attıracak

Transferde gerek kadrosuna kattığı gerekse gönderdiği futbolcularla adından söz ettiren Fenerbahçe'de, sıra geldi 6 numara transferine... Sarı-lacivertli takım bu bölge için 4 futbolcu belirlerken, temaslar sıklaştırıldı. İşte o isimler ve son gelişmeler... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 03.09.2023- 06:40