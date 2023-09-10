Orta sahaya yapacağı transfer için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, rotayı İngiltere'ye çevirdi.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den İngiltere çıkarması! Hedef dünya yıldızı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe yeni sezonda şampiyonluk istiyor. Buna göre hamleler yapan sarı-lacivertliler, rotayı İngiltere'ye çevirdi. Hedefte dünya yıldızı var. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Orta sahaya yapacağı transfer için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, rotayı İngiltere'ye çevirdi.
Bu sezon birçok yıldıza imza attıran Kanarya'nın son hamlesi de büyük ses getirecek cinsten.
3 kulvarda başarı hedefindeki sarı-lacivertlilerde tüm gözler 6 numara takviyesine çevrildi.