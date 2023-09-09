Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Transferde dev kapışma! Fenerbahçe Barcelona'nın gözdesine kancayı taktı
Trendyol Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Orta sahaya defansif yönü güçlü bir ismi takviye etmek isteyen sarı-lacivertli ekip rotasını Güney Amerika'ya çevirdi. Kurmaylar, Uruguaylı yıldız adayı için devrede. Ancak sarı-lacivertlilerin transferdeki rakibi İspanyol devi Barcelona. İşte haberin detayları... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Kadrosuna yaptığı takviyelerle dikkatleri üzerine çeken sarı-lacivertliler sezona iyi bir başlangıç yaptı.
Yönetim bu gidişatı sürdürüp sezon sonunda şampiyonluk hasretini sona erdirmek istiyor.