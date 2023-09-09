Ses getiren transferlere imza atan ve bu sezon Süper Lig'de şampiyonluktan başka bir sonuç düşünmeyen Fenerbahçe'de gözler 6 numara pozisyonuna yapılacak takviyeye çevrildi.
O teklif ortaya çıktı! Fenerbahçe'den 25 milyon Euro'luk transfer harekatı
Transfer döneminde yaptığı takviyelerle adından söz ettiren Fenerbahçe, son olarak orta saha bölgesini de güçlendirerek transferi kapatmak istiyor. Sarı-lacivertlilerde gündeme ise son olarak Manchester United'lı yıldız girdi. İşte o isim ve detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Takvim'in haberine göre; Kanarya'nın Manchester United'dan Scott McTominay'i gündemine aldığı ortaya çıktı.
HEDEF KİRALIK ALINMASI
Premier Lig devinin 26 yaşındaki İskoç futbolcusu, ön libero, merkez orta saha ve stoper pozisyonlarında oynayabiliyor.