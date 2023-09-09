O teklif ortaya çıktı! Fenerbahçe'den 25 milyon Euro'luk transfer harekatı

Transfer döneminde yaptığı takviyelerle adından söz ettiren Fenerbahçe, son olarak orta saha bölgesini de güçlendirerek transferi kapatmak istiyor. Sarı-lacivertlilerde gündeme ise son olarak Manchester United'lı yıldız girdi. İşte o isim ve detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 09.09.2023- 06:40