TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den ters köşe! Orta saha derken...

Milli arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. 15 Eylül'e kadar kadrosuna takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip orta sahayı güçlendirmeyi düşünüyordu. Ancak fırsat transferlerine açık olan yönetim rotayı başla bir bölgeye kaydırdı. İşte sarı-lacivertlilerin transfer listesindeki yıldız isim... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 09.09.2023- 10:18