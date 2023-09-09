Fenerbahçe, milli arada çalışmalarını sürdürüyor.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den ters köşe! Orta saha derken...
Milli arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. 15 Eylül'e kadar kadrosuna takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip orta sahayı güçlendirmeyi düşünüyordu. Ancak fırsat transferlerine açık olan yönetim rotayı başla bir bölgeye kaydırdı. İşte sarı-lacivertlilerin transfer listesindeki yıldız isim... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertli ekip, bu sezon yaptığı başlangıcı sürdürmek istiyor.
Kanarya, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6'da 6 yaptı.