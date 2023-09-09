Manchester United'ın yıldızından Fenerbahçe'ye müjdeli haber!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe, yeni sezon için çalışmalarına devam ediyor. Orta saha hamlesi yapmak için kollarını sıvayan Kanarya, Manchester United'in bir yıldızına gözünü dikmişti. O futbolcudan sarı-lacivertlilere müjdeli haber geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 09.09.2023- 06:40