Orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündem 6 numara transferi...
Manchester United'ın yıldızından Fenerbahçe'ye müjdeli haber!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe, yeni sezon için çalışmalarına devam ediyor. Orta saha hamlesi yapmak için kollarını sıvayan Kanarya, Manchester United'in bir yıldızına gözünü dikmişti. O futbolcudan sarı-lacivertlilere müjdeli haber geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Listenin ilk sırasında ise İngiliz devi Manchester United'ın Hollandalı yıldızı Donny van de Beek var...
Hollandalı teknik direktör Erik ten Hag tarafından yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen 26 yaşındaki yıldız orta saha için sarı-lacivertliler, tüm imkanlarını seferber etmeye hazırlanıyor.