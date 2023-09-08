6 numara arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, sağ gösterip sol vurmaya hazırlanıyor.
TRANSFER HABERLERİ: Asıl hedef ortaya çıktı! Fenerbahçe'ye İtalyan De Bruyne
Transfer çalışmalarını sürdüren ve orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, birçok isimle görüşüyordu. Son olarak İtalyan basını, flaş bir transfer iddiası ortaya attı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
6 numara arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, sağ gösterip sol vurmaya hazırlanıyor.
Fotomaç'ın haberine göre; Jorginho, Partey, Van de Beek isimleriyle piyasayı oyalayan sarı-lacivertlilerin asıl hedefinin Fabio Miretti olduğu ortaya çıktı.
İtalyanların Belçikalı yıldız Kevin de Bruyne'ün veliahtı olarak gördüğü ve "İtalyan De Bruyne" lakabını taktığı 20 yaşındaki orta saha için Fenerbahçe'nin harekat başlattığı öğrenildi.