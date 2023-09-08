Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor!
Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 08.09.2023- 14:21 Güncelleme Tarihi: 08.09.2023- 14:22
Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan çalışma salonda gerçekleştirildi. Günün ilk idmanında ısınma hareketlerinin ardından core, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yapıldı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.