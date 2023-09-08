TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye yeni 6 numara! Kanarya sağ gösterip sol vuracak

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Bu sezon nokta atışı hamleler yapan Kanarya'da, geriye son olarak 6 numara transferi kaldı. Temaslarını hızlandıran sarı lacivertlilerin, sürpriz bir yıldızın transferi için devreye girdiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)