Fenerbahçe'de transfer döneminin son günlerine girilirken transfer çalışmaları hız kazandı.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye yeni 6 numara! Kanarya sağ gösterip sol vuracak
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Bu sezon nokta atışı hamleler yapan Kanarya'da, geriye son olarak 6 numara transferi kaldı. Temaslarını hızlandıran sarı lacivertlilerin, sürpriz bir yıldızın transferi için devreye girdiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı lacivertliler bu sezon çok iddialı transferlere imza atmıştı.
Yönetim geçtiğimiz sezonlardan farklı bir transfer politikası izledi.