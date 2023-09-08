Sezona İsmail Kartal yönetiminde bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Süper Lig ekibinden Miguel Crespo harekatı!
Transferde gelen ve giden oyuncular konusunda adından söz ettiren Fenerbahçe'de, sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sarı-lacivertlilerin Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo'ya, Süper Lig ekibi talip oldu. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Bu sezon yaptığı yıldız transferleriyle rakiplerine gözdağı veren sarı-lacivertlilerde çalışmalar tam gaz devam ediyor.
Transferi büyük ölçüde tamamlayan yönetimin hedefiyse 6 numara transferi...