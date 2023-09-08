TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de şok veda! Yönetimle bizzat görüşecek

Fenerbahçe transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala hareketli saatler yaşıyor. Sarı lacivertlilerde herkes orta saha transferine konsantre olmuştu. Ancak Kanarya'da sürpriz bir ayrılık da yaşanabilir. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 08.09.2023- 12:51