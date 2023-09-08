Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de şok veda! Yönetimle bizzat görüşecek
Fenerbahçe transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala hareketli saatler yaşıyor. Sarı lacivertlilerde herkes orta saha transferine konsantre olmuştu. Ancak Kanarya'da sürpriz bir ayrılık da yaşanabilir. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı lacivertlilerde tüm gözler 6 numara transferine çevrildi.
Herkes yönetimin orta sahaya hangi yıldızı alacağını merak ediyordu.