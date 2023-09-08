Transferi büyük ölçüde tamamlayan Fenerbahçe, transferin son günü olan 15 Eylül'e kadar 6 numara transferi yapmak istese de ısrarcı davranmıyor.
İsmail Kartal'dan flaş Edin Dzeko kararı! Bunu kimse beklemiyordu
Bu sezon yer aldığı tüm kulvarlarda başarılı olmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler sezon başında forvet hattına Edin Dzeko'yu transfer etmişti. Teknik Direktör İsmail Kartal'dan, Dzeko ile ilgili flaş bir karar geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı lacivertlilerin listesinde birçok isim bulunuyor.
Kanarya eğer uygun şartlar oluşursa orta sahasına takviye yapacak.