GRUPTAKİ RAKİPLERİN ZAYIFLIĞI AVANTAJ

Özellikle çok efor sarf eden Ferdi Kadıoğlu ve 34 yaşındaki Dusan Tadic'i güçten düşmemeleri için bazı maçlarda dinlendirmeyi planlayan tecrübeli hoca; Serdar Aziz, Oosterwolde, Crespo, Zajc, Kent, Batshuayi, King ve Cengiz gibi isimleri özellikle Avrupa'da kullanmanın hesaplarını yapıyor.