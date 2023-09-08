Fenerbahçe'de transfer operasyonu tüm hızıyla devam ediyor.
Fenerbahçe'nin eski aşkı alevlendi! Transferde günün sürprizi
Transfer görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Sarı lacivertliler uzun bir süredir orta saha arayışındaydı. Listedinde birçok isim bulunan Kanarya'nın, eski aşkı alevlendi. Yönetim, temmuz ayında teklif yaptığı o yıldız için yeniden devreye girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Kadrosuna birçok yıldızı katan ve Süper Lig'deki hedefini şampiyonluk, Konferans Ligi'ndeki hedefini ise final olarak belirleyen Kanarya, 15 Eylül'e kadar orta saha transferini bitirmek için kolları sıvadı.
Sarı lacivertlilerin listesinde ise birbirinden flaş isimler bulunuyor.