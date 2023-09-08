Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! İtalyan basını açıkladı
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler orta sahaya çevrildi. Yaz transfer dönemi bitmeden ön libero hattına takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekibe kötü haber geldi. İtalyan basını yıldız ismin geleceği hakkında flaş bir iddiada bulundu. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Sezona iyi bir başlangıç yapan Kanarya, gidişatını sürdürmek istiyor.
Milli arada hazırlıklarına devam eden sarı-lacivertli kurmaylar ön libero hattına takviye yapacak.