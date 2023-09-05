Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Miguel Crespo'ya talip çıktı!
Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Miguel Crespo'ya Süper Lig'den talipler çıkmaya devam ediyor. 26 yaşındaki oyuncuya ilk olarak Pendikspor talip olurken şimdi de sürpriz bir takım oyuncu için devreye girdi.
Sarı lacivertlilerde yeni sezonda kadroya pek çok isim dahil olurken takımdan ayrılacak isimler de gündemi meşgul ediyor.
Bu futbolculardan birisinin de Miguel Crespo olduğu biliniyor.