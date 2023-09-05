FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Miguel Crespo'ya talip çıktı!

Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan Miguel Crespo'ya Süper Lig'den talipler çıkmaya devam ediyor. 26 yaşındaki oyuncuya ilk olarak Pendikspor talip olurken şimdi de sürpriz bir takım oyuncu için devreye girdi.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.09.2023- 06:40