Orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, İngiltere'de aradığını bulamayınca Hırvatistan'a yöneldi.
TRANSFER HABERLERİ: Livakovic devreye girdi! Fenerbahçe'den 2. Hırvat hamlesi
Transferde adından söz ettiren hamleler yapan Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi. Sarı-lacivertliler son olarak Dinamo Zagreb'de forma giyen o oyuncu için harekete geçerken, transferde Dominik Livakovic devreye sokulacak. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, İngiltere'de aradığını bulamayınca Hırvatistan'a yöneldi.
Sarı-lacivertliler, Dinamo Zagreb forması giyen Josip Misic'i listesine eklemişti.
Sarı-lacivertlilerin oyuncuya ilgisi olsa da İsmail Kartal'dan onay gelmediği için teklif yapılmamıştı.