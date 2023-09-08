TRANSFER HABERLERİ: Livakovic devreye girdi! Fenerbahçe'den 2. Hırvat hamlesi

Transferde adından söz ettiren hamleler yapan Fenerbahçe'de gözler orta saha transferine çevrildi. Sarı-lacivertliler son olarak Dinamo Zagreb'de forma giyen o oyuncu için harekete geçerken, transferde Dominik Livakovic devreye sokulacak. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 08.09.2023- 06:40