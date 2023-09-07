Fenerbahçe'de transfer operasyonları hız kesmeden sürüyor.
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Pazarlık süreci...
Transfer döneminin dikkat çeken ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. 6 numaraya takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip teklif yaptığı oyuncu için kötü haber aldı. Kurmaylar pazarlık sürecinde tıkandı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertlilerin hedefi, orta sahaya takviye yapmak. Bunun için listede birçok aday yer alıyor.
Fenerbahçe'nin 6 numara adaylarından biri olan Ali Mohamed Al Musrati için gelen haberler pek de iç açıcı değil.