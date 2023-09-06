Fenerbahçe'de transfer tahtasının kapanmasına kısa bir süre kala çalışmalar sürüyor.
Hırvatistan'dan Dominik Livakovic açıklaması! Fenerbahçe ve transfer...
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livakovic'i kadrosuna katmıştı. Sarı lacivertliler, uzun süredir peşinden koştuğu başarılı eldivenle 5 yıllık sözleşme imzalamıştı. 28 yaşındaki file bekçisinin Fenerbahçe ile anlaşmasının ardından milli takımdan hocası Zlatko Dalic'ten flaş açıklamalar geldi. İşte Dalic'in o sözleri... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı lacivertliler yaz transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katmıştı.
Yönetim geçtiğimiz sezonlara göre yıldız futbolcular üzerine yoğunlaştı.