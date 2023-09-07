İsmail Kartal yönetiminde sezona bomba gibi giriş yapan Fenerbahçe Süper Lig'de ve Avrupa kupalarında nağmalup yoluna devam ediyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal neşteri vurdu! Kiralık gidecek
Yaptığı transferlerle şampiyonluğun en büyük adaylarıdan olan Fenerbahçe'de gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken yıldız isim, teknik direktör İsmail Kartal'dan istediği süreyi alamadı. Yıldız oyuncu takımdan kiralık olarak ayrılacak. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Tadic, Dzeko, Fred, Cengiz, Szymanski gibi önemli hücum oyuncuları kadrosuna katan Fenerbahçe'de gündem takımdan ayrılacak isimlere çevrildi.
Kadrodaki şişkinliği azaltmak için çalışmalarını sürdüren yönetim İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.