FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İsmail Kartal neşteri vurdu! Kiralık gidecek

Yaptığı transferlerle şampiyonluğun en büyük adaylarıdan olan Fenerbahçe'de gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken yıldız isim, teknik direktör İsmail Kartal'dan istediği süreyi alamadı. Yıldız oyuncu takımdan kiralık olarak ayrılacak. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.09.2023- 10:48