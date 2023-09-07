Fenerbahçe resmi sitesinden dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

İŞTE F.BAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Türk sporunun lokomotifi görevini üstlenen Fenerbahçemizin sporcuları her geçen gün başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor.

Son olarak; 2024 Paris Olimpiyatları öncesinde Türkiye'ye yüzme branşında ilk kotayı kazandıran (1500 metre serbest stil), aynı zamanda Avrupa Gençler Şampiyonu unvanı bulunan milli yüzücümüz Kuzey Tunçelli şimdi de Dünya Gençler Şampiyonu oldu.

Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 800 metre serbestte suya giren yüzücümüz Kuzey Tunçelli, elde ettiği 7:48.75'lik dereceyle Dünya gençler şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Kuzey Tunçelli'nin bu büyük başarısının geleneksel ya da dijital fark etmeksizin tüm medya organlarında yankı bulması ve sporcumuza gösterilen ilgi, Türk sporunun geleceği adına umut vericidir.

Lakin bazı yayın organlarının Dünya Gençler Şampiyona rekorunu kıran sporcumuzla ilgili içeriklerinde Fenerbahçe adına yer vermemesi kulübümüzde rahatsızlık yaratmıştır.

2024 Paris Olimpiyatları'na giderken her gün gelen rekor haberlerinde, Fenerbahçeli sporcularımızın eşsiz başarılarında kulübümüzün adının kullanılmaması sorumlu yayıncılık anlayışına yakışmamaktadır.

Türkiye'nin en büyük spor kulübü olarak 9 branşta onlarca sporcu yetiştiren, ülke sporuna hizmet eden Kulübümüzün emeklerinin anlam kazanması ve devamının gelmesi için halkı bilgiye ulaştırmakla yükümlü basın kuruluşlarının hassasiyet göstermesi, bu noktada önem arz etmektedir.

Sporcularımızın büyük başarılarına yer veren ve kitleleri haberdar eden yayın organlarına her şeye rağmen teşekkür eder; gelecekte yukarıda altını çizdiğimiz hususta, sporcularımızın elde ettikleri her bir başarıda Kulübümüzün adının yer almasına hassasiyet gösterilmesini rica ederiz.