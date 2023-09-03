Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni sezon öncesi kadrosuna flaş isimleri dahil etmeyi başardı.
TRANSFER HABERİ : Fenerbahçe'ye sambacı orta saha! Brezilya basını duyurdu
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, sambacı yıldıza gözünü dikti. Yıldız oyuncuyu Brezilya basını duyurdu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertlilerin kadrosuna kattığı yıldızlar büyük ses getirdi.
Fenerbahçe gerek UEFA Konferans Ligi ön elemeleri gerek Süper Lig'de şimdiye kadar çıktığı maçlarda başarılı sonuçlar almasını bildi.