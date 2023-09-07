Fenerbahçe ve Barcelona transferde karşı karşıya! İtalyan yıldız için...

Fenerbahçe ve Barcelona transferde karşı karşıya! İtalyan yıldız için...

Transfer döneminde yaptığı takviyelerler dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe çalışmalarını sürdürüyor. Orta sahasını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli ekip uzun süredir ilgilendiği yıldız isim için olumsuz haber alsa da temaslarına devam ediyordu. Ancak İspanyol devi Barcelona, Kanarya'ya transferde rakip oldu. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)