Transferin hareketli takımı Fenerbahçe, Altay Bayındır'ı Manchester United'a gönderip kaleye Dominik Livakovic'i transfer etti.
Fenerbahçe'de Dominik Livakovic dev ödüle aday! İşte listedeki diğer isimler
Yaz transfer döneminde birçok yıldızla kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, kaleyi ise Dinamo Zagreb'den Dominik Livakovic'e emanet etmişti. Hırvat kaleci, Ballon d'Or'da yılın en iyi kalecisine verilen Yashin Ödülü'ne aday gösterildi. İşte listedeki diğer isimler... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 06.09.2023- 20:40
Sarı-lacivertlilerin yeni transferi, allon d'Or'da yılın en iyi kalecisine verilen Yashin Ödülü'ne aday gösterildi.
İşte listedeki diğer adaylar: