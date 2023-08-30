UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Twente'ye konuk olacak Fenerbahçe, maç için Hollanda'ya geldi. | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, yarın Twente ile oynayacağı karşılaşma için Hollanda'ya geldi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'nda 5-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Twente ile yarın TSİ 20.00'de deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekip, karşılaşma öncesi hava yoluyla Hollanda'ya geldi. Sarı-lacivertli kafile, havalimanından kara yoluyla Enschede kentindeki konaklayacağı otele hareket etti. Fenerbahçe kafilesini konaklayacağı otelin önünde Hollanda Fenerbahçeliler Derneği ve az sayıda taraftar karşıladı.

Twente-Fenerbahçe karşılaşması yarın TSİ 20.00'de Twente Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı İtalyan hakem Fabio Maresca yönetecek.