Fenerbahçe için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı...
Fenerbahçe'den Portekiz çıkarması! Harekatı o isim yönetiyor
Transfer dönemi kapanmadan kadrosundaki eksikleri tamamlamak isteyen Fenerbahçe, rotasını Portekiz'e çevirdi. Sarı-lacivertli ekip ön liberoya takviye yapmayı düşünüyor. Benfica'nın yıldız ismini transfer etmek isteyen kurmaylar, o ismi harekatın başına geçirdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı...
Son olarak Morelos transferinde anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, gözünü tamamen orta saha mevkisine çevirdi.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın listesine göre hareket eden yönetim, yıldız futbolcularla temaslarını hızlandırdı.