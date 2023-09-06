Flaş transfer iddiası! Fenerbahçe imza aşamasına geldi

Transfer çalışmalarına tam gaz deavm eden Fenerbahçe'de tek gündem orta saha transferi... Listesine birçok yıldız bulunan sarı-lacivertliler için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.09.2023- 06:40