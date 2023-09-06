Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Flaş transfer iddiası! Fenerbahçe imza aşamasına geldi
Transfer çalışmalarına tam gaz deavm eden Fenerbahçe'de tek gündem orta saha transferi... Listesine birçok yıldız bulunan sarı-lacivertliler için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Kanaya'da bu anlamda gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor.
Bu sezon ligde ve Avrupa'da oynadığı 9 resmi maçın tamamını kazanarak, sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, 6 numara bölgesi için çalışmalarını hızlandırdı.