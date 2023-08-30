Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'den Juventus'un yıldızına kanca!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, takviyelerine devam edecek. Sarı-lacivertli takım orta sahasını güçlendirmek isterken, bir dönem ezeli rakibi Galatasaray'ın da istediği Juventus'lu yıldızı için harekete geçmeye karar verdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Son olarak Livakovic'i kadrosuna katan Fenerbahçe orta saha transferi için ciddi mesai harcıyor.
Fenerbahçe için önemli bir ismin daha gündeme geldiği öğrenildi.